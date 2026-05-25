Earthworm Jim skaperen kaller designen sin "slop", og sier at AI gjør det bedre

Doug TenNapel, skaperen av Earthworm Jim, har sagt at hans skapelse blekner i forhold til et AI-generert bilde av karakteren. Jim er litt av en plattformlegende, spesielt for dem som husker ham og hans sprø eventyr. Det er imidlertid litt vanskelig å være en fan av ham i disse dager, ettersom pappaen hans ikke akkurat er kjent for å komme med de beste tweetene.

Som fanget opp av TheGamer, TenNapel nylig panderte til AI "kunst" skapere ved å si at hans opprinnelige arbeid var "slop" sammenlignet med tanken og innsatsen noen la ned i å lage en ledetekst for å bringe en HD-versjon av Jim til liv.

"EWJ var slop da jeg lagde ham. Du brukte sannsynligvis mer omtanke, dyktighet og omhu på å skrive ledetekster for å lage dette ai-bildet enn jeg gjorde da jeg skriblet ut originalen", skrev TenNapel.

Mange fans ble ganske overrasket over skapernes negative syn på sitt eget arbeid. TenNapel forklarte at han ikke hadde mye å si for karakterene vi så i de endelige produktene, men at han i stedet kom med ideer gjennom rotete skisser som så ble uttrykt i større grad gjennom animatører og animasjonsregissører. Det er likevel ingen grunn til å bagatellisere ditt eget arbeid, TenNapel, du gjorde det i det minste selv!