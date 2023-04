EAs Immortals of Aveum avdukes torsdag

HQ

EA Originals og Ascendant Studios bestemte seg for å ta en mystisk tilnærming da de annonserte Immortals of Aveum på The Game Awards i desember i fjor, for teasertraileren vi fikk avslørte ikke akkurat mye om studioets første spill. Du trenger heldigvis ikke å vente mye lenger for å lære hva "FPS magi" på Unreal Engine 5.1 egentlig er.

Dead Space-regissør Bret Robbins og resten av den talentfulle gjengen i Ascendant har bekreftet at den skikkelige avdukingen av Immortals of Aveum vil skje klokken 18 den 13. april, og den korte teaseren som er inkludert i tweeten gir deg en ide om hva den grunnleggende tanken er. Du vil se og lære mye mer på torsdag, og kanskje har jeg en spesiell godbit for deg også ...