EAs Iron Man-spill bruker Unreal Engine 5

DICEs Frostbite-motor har fått skylden for problemene i mange av Electronic Arts-spill siden selskapet i praksis har beordret de fleste av studioene sine til å bruke motoren som først og fremst er laget for førstepersonsskytespill som Battlefield. Apex Legends-, Titanfall 2- og Star Wars Jedi: Survivor-utviklerne hos Respawn har vært et av de ytterst få unntakene, men nå føyer enda et studio seg til den voksende listen.

EA Motive, studioet som ga oss det fantastiske Frostbite-drevne Dead Space Remake tidligere i år, har nemlig publisert en stillingsannonse for en programvareutvikler (lyd) som direkte bekrefter at det kommende Iron Man-spillet vil bruke Unreal Engine 5.

Ryktene om dette har versert en stund etter at andre stillingsannonser har sagt at søkerne bør ha "kjennskap til en avansert spillmotor som Unreal", men nå vet vi det altså med sikkerhet. Et interessant valg når det Iron Man-lignende Anthem brukte Frostbite, så vi får se om EA Motive Iron Man ender opp med å være bedre totalt sett.