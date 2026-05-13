eBay sier at GameStops bud er "verken troverdig eller attraktivt"

Det føltes litt som en forsinket aprilspøk da GameStop la inn et bud på 55 milliarder dollar (i kontanter og aksjer) for å kjøpe eBay i forrige uke. Men det var veldig mye på alvor, med GameStop-sjef Ryan Cohen som så for seg en fremtidig konkurrent til Amazon.

Nå har eBay kommentert dette, og de virker ikke imponert over tilbudet i det hele tatt, og sier i en utgivelse at det er "verken troverdig eller attraktivt." eBay-styreleder Paul Pressler legger også til at "eBays styre er overbevist om at selskapet, under sin nåværende ledelse, er godt posisjonert for å fortsette å drive bærekraftig vekst."

Med andre ord ser det ut til at det ikke blir noen avtale, noe mange analytikere allerede hadde funnet ut på forhånd. Tross alt er GameStop et selskap verdsatt til rundt 12 milliarder dollar med en ganske rystende nyere historie, og ideen om at de ville kjøpe et selskap for fire ganger det beløpet virket altfor optimistisk.