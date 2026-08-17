Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er nå det dødeligste i landets historie

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Det er nå offisielt: Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo har blitt det dødeligste i landets historie, ettersom antallet dødsfall nå har nådd totalt 2 325, noe som overgår antallet dødsfall fra det forrige utbruddet som rammet det afrikanske landet i 2018–2020.

Ifølge BBC News regnes utbruddet også som det raskest voksende ebola-utbruddet i historien, med et dødsfall i gjennomsnitt hvert 30. minutt, ifølge FNs humanitære sjef, Tom Fletcher.

Denne nyheten kommer etter at det tidligere ble bekreftet at utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo hadde det største antallet tilfeller i løpet av den første måneden sammenlignet med alle andre utbrudd i regionen. Selv om det pågår aktiv utvikling av vaksiner, blant annet i Storbritannia, finnes det ennå ikke en godkjent vaksine mot Bundibugyo-stammen som forårsaker epidemien, noe som betyr at antallet bekreftede tilfeller og dødsfall vil fortsette å stige.

Det bemerkes også at det totale antallet bekreftede tilfeller har nådd 4 945, inkludert ytterligere 101 tilfeller som er identifisert de siste 24 timene, og for de som frykter at dette utbruddet vil føre til en ny pandemi på nivå med Covid, har sykdommen ennå ikke klart å få særlig stor innvirkning utenfor Den demokratiske republikken Kongo, ettersom det selv i nabolandet Uganda kun var rapportert 20 tilfeller per 12. august.