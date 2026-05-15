Ebolautbruddet i DR Kongo tar 65 menneskeliv og 246 tilfeller er rapportert

Det afrikanske senteret for sykdomskontroll og -forebygging (CDC Africa) har avslørt at et nytt utbrudd av ebola feier over kontinentet, og at sykdommen for øyeblikket rammer befolkningen i Ituri-provinsen i Den demokratiske republikken Kongo.

Ifølge BBC News viser informasjonen som er delt så langt at 65 mennesker har blitt drept av sykdommen, mens totalt 246 tilfeller er rapportert til nå. Det er mistanke om flere tilfeller i regionens hovedstad Bunia, men det foreligger foreløpig begrenset informasjon om dette.

Det som er bekreftet, er at representanter fra DR Kongo, Uganda, Sør-Sudan og internasjonale partnere er samlet for å diskutere hvordan de skal begrense spredningen av sykdommen.

For de som ikke er klar over det, er ebola en sykdom som sprer seg gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker og forårsaker blødninger og organsvikt. Det finnes ingen kur mot sykdommen, men symptomene kan oppdages ved å legge merke til personer med feber, muskelsmerter, tretthet, hodepine og sår hals. DR Kongo har også erfaring med sykdommen, og landet opplever hyppige utbrudd, blant annet i fjor, da 15 mennesker døde, noe som er en brøkdel av det verste utbruddet på slutten av 2010-tallet, da over 2 200 mennesker døde.