Ecco the Dolphin blir remastret, med planer om et helt nytt tredje spill også

I en ganske overraskende vending har det blitt bekreftet at fremtiden vil inneholde mye Ecco the Dolphin. I et Xbox Wire-innlegg om asiatisk og Stillehavsøya-arv har et kort intervjuutdrag med Ecco the Dolphin -skaperen Ed Annunziata avslørt at det er planer om å remaster det første spillet og oppfølgeren Tides of Time, i tillegg til at arbeidet med en tredje og helt ny del i serien er påbegynt.

På spørsmål om hva fremtiden bringer for Ecco the Dolphin, uttalte Annunziata: "Jeg og hele det opprinnelige teamet kommer til å remastere de originale Ecco the Dolphin og Tides of Time-spillene. Deretter skal vi lage et nytt, tredje spill med moderne spill- og GPU-følsomhet."

Dette ble etterfulgt av veibeskrivelser til nettstedetEcco the Dolphin , som for øyeblikket består av en nedtellingstimer som ser ut til å tikke bort og lede fansen til en eller annen form for kunngjøring 26. april 2026. I hovedsak kan du se frem til flere Ecco -nyheter etter hvert, men du må vente i rundt et helt kalenderår på det.

Dette følger Sega som arkiverer nye varemerker for Ecco the Dolphin -serien så sent som tidligere i år.