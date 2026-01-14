Ecco the Dolphin gjør bølger med flere nye spill på vei

Si Ed Annunziata, og de fleste vil nok svare med "hvem?". Ikke desto mindre har han klart det kunststykket å skape en av spillverdenens mest ikoniske spillopplevelser, nemlig Ecco the Dolphin til Mega Drive fra 1992 (han skapte også det sørgelig undervurderte Kolibri, som ofte regnes som det beste spillet til 32X). Nå har han offisielt kunngjort at han nok en gang er klar til å ta fatt på sitt elskede sjøpattedyr i ikke bare ett nytt eventyr, men flere.

Det har lenge vært rapportert at Segas innsats for å gjenopplive sin rike spillhistorie (der vi allerede vet at nye spill i serier som Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio og Virtua Fighter er på vei, inkludert det nylig lanserte Shinobi: Art of Vengeance) ville inkludere Ecco the Dolphin, der remastere av de originale spillene allerede er bekreftet.

Bilde fra den offisielle hjemmesiden.

Men tilsynelatende er det mer enn det som er på gang, for nå har serien en offisiell hjemmeside der vi kan lese at Ed Annunziata og andre originale skapere har flere Ecco prosjekter på gang :

"Teamet bak Ecco the Dolphin inkluderer originale skapere fra de klassiske spillene, sammen med talentfulle nye teammedlemmer som deler en dyp kjærlighet og respekt for denne ikoniske serien. Sammen er vi dedikert til å utvide Ecco the Dolphin IP til det nivået det alltid har fortjent.

"Vi jobber for tiden med nye Ecco-spill og -produkter som hedrer ånden fra originalen, samtidig som de gir nye opplevelser til både gamle fans og nye spillere som oppdager Eccos episke verden for første gang."

Vi har ikke mer informasjon på dette tidspunktet, men vi antar at vi ikke er alene om å anse dette som svært gode nyheter. Vi kommer tilbake når vi vet mer.