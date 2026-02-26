Nye detaljer om Ecco the Dolphin-remasteren avslørt

Det var i fjor sommer at vi først hørte om planene for en nyinnspilling av den stort sett glemte Sega-klassikeren Ecco the Dolphin. Serieskaperen Ed Annunziata er med på både nyinnspillingen og det kommende tredje spillet i serien, og virker mer spent enn noensinne på å dele detaljer.

I en samtale med Famitsu i et magasinoppslag som fant veien til sosiale medier (engelsk oversettelse via spooki on X), sa Annunziata at "delfiner fanger hjertene til unge mennesker", og håpet tydeligvis på en stor oppblomstring av Eccos popularitet når delfinen finner veien til skjermene våre igjen.

Annunziata nevner også at selv om mange har hørt om Ecco-spillene, er det ikke mange av dem som har spilt dem. Derfor vil remasterne være enklere å spille for et moderne publikum. "Det er en sjanse for alle til å spille det," sier han. Spillet ønsker å være en komplett historie om serien, og omfatter alt som finnes og har eksistert av Ecco frem til i dag.

I intervjuet bemerker Annunziata en Switch-utgivelse for spillet, og vi vet også at en Xbox-versjon er under utvikling, takket være at den opprinnelige nyinnspillingsnyheten ble brutt i et Xbox Wire-stykke. Som PushSquare bemerker, har vi imidlertid ingen bekreftelse på en PS5-versjon ennå.