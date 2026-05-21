eChampions League 2026-finalene er klare, her er hele oppsettet

Vi er inne i sesongens høydepunkt for klubbfotballen, da de ulike ligaene skal arrangere sin siste kampdag denne helgen, før de siste store europeiske turneringene finner sted neste uke. Mens mange fotballfans vil følge nøye med på kampene i Conference League og Champions League, må esport- og EA Sports FC-fans også holde et øye med eChampions League, ettersom den enorme turneringen skal arrangere finalerunden om mindre enn en uke.

Finalen i eChampions League finner sted i Budapest, Ungarn, samme sted som den faktiske Champions League-finalen, og åtte spillere kjemper mot hverandre i en utslagsrunde der bare én vinner vil gå til topps. Det er syv kamper igjen å spille, som spenner over kvartfinalene, semifinalene og den store finalen, og for hele braketten og planlagte kamper, kan du se dette i sin helhet nedenfor, med den ekstra merknaden om at finalene alle vil skje 27. mai.

Kvartfinaler:



Samugamer vs. MarwanMC9



Nicolas99fc mot Vejrgang



Nassada mot Alihanlion



HHezerS vs. DFernandes



Semifinaler:



Vinneren av Samugamer/MarwanMC9 mot vinneren av Nicolas99fc/Vejrgang



Vinneren av Nassada/Alihanlion mot vinneren av HHezerS/DFernandes



Den store finalen:



Vinneren av semifinale 1 mot vinneren av semifinale 2



Hvem tror du kommer til å gå hele veien i eChampions League-finalen neste uke?