Det er ingen tvil om at fly og spill er en fantastisk kombinasjon. Det er noe fascinerende ved å holde i styrespaken og fly over spennende landskap og steder. Enten du er interessert i militære eller sivile fly, finnes det alltid et alternativ for deg som liker denne typen opplevelser. Hvis du ønsker å øke innlevelsen eller forenkle flyvingen ytterligere, finnes det en hel industri av maskinvareutviklere som selger flyspaker, kontrollere og annet tilbehør for å forbedre opplevelsen din. Jeg har hatt muligheten til å teste Echo Aviation Controller fra Honeycomb Aeronautical. De er et velkjent navn innen flysimulator-maskinvare.

Det første jeg spurte meg selv var hvem denne kontrolleren er designet for. Den føles ikke strengt tatt designet for flyentusiaster som bygger sine egne cockpiter og vil ha den nyeste, dyreste og mest realistiske flyopplevelsen. Disse spillerne vil sannsynligvis kjøpe individuelle produkter. Det jeg mener med det er at Echo Aviation Controller er litt av tre ting i ett produkt, til en lavere pris enn separate kontrollmetoder. Du får en joystick, knotter og en kontroller i ett og samme produkt. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det betyr at dette vil appellere til en viss type brukere. Jeg tipper at det er den tilfeldige flyentusiasten og muligens deg som ønsker å prøve deg på flysimulatorer uten å gå "all in" og kjøpe masse periferiutstyr for mye penger. Denne kontrolleren koster $ 149.99 / £ 126.00 å kjøpe.

Boksen denne fjernkontrollen kommer i, er solid og lett å ta med seg.

Hvis du ser på kontrolleren som et supplement til andre alternativer eller som en "litt av alt"-løsning til en lavere pris, kan den appellere til ganske mange spillere. I dag har vi spill som kombinerer flyging i simulatorstil med kamp på bakken og i kjøretøy. Å kunne ha en styrespak plugget inn og klar til bruk for å håndtere slike situasjoner både raskt og effektivt er ingen dårlig deal hvis styrespaken faktisk leverer. Det er dette jeg har testet i en rekke spill. Jeg har også testet joysticken i noen arkadespill for å se om den har noe å by på. Min mening er at den absolutt har det. Den fungerer aller best i flysimulatorer med fokus på sivile fly. Den er også ganske bra til å fly militære fly. Jeg syntes imidlertid at det var for få knapper til å utføre alt et militærfly trenger å gjøre, noe som krevde ekstra utstyr.

Min første test var i Microsoft Flight Simulator 2024. Jeg valgte å kombinere dette med mus og tastatur for å se hvor godt det forbedret flyopplevelsen. Jeg kunne i prinsippet gjøre alt med kontrolleren som er relevant for selve flygingen. Du kan justere kontrollene, siderorene (knappenes posisjon påvirker hverandre), trim, landingsunderstell og justere flyets rotasjon og retning ved hjelp av styrespaken. Vanskeligheten ligger i andre detaljerte oppgaver i flyets menyer, både på bakken og i luften. Hvis du vil angi flyruter, betjene knapper, spaker og visse typer utstyr, trenger du mus og tastatur eller en annen type knappeløsning. Hvis du vil at det skal føles sømløst. Det er selvfølgelig mulig å gjøre disse tingene med kontrolleren, men jeg synes det gikk unødvendig tregt, og at det fungerte bedre med tastatur og mus. Dette er verdt å ha i bakhodet hvis du vurderer å kjøpe denne kontrolleren.

Kontrolleren er av standard størrelse med gummigrep. Den har også et ergonomisk design som minner om Microsofts modeller.

Jeg må likevel gi Honeycomb litt honnør for at den klarer å håndtere så mange ting relativt smertefritt. Det føles godt å fly med den, selv om jeg foretrekker flyspak, pedaler og et komplett sett med kontroller med tastaturer foran meg. Tanken er at du skal kunne ta med deg denne trådløse kontrolleren og spille litt uansett hvor du er. Det gjør den godt; den har god batterilevetid og tar ikke mye plass. Den leveres også i en fin eske med muligheter for å omkonfigurere pinner og knapper ved behov. Du har et kontrollpanel som du kan bytte ut for å få noe som ligner på kontrollene i en Airbus, og til og med noe som finnes i en Boeing. Jeg liker hvor enkelt det gjør det å fly. Du trenger ikke lete etter knapper; alt det viktige er rett foran øynene dine. Dette er første gang jeg har sett og testet en løsning av så høy kvalitet. Denne kontrolleren er ikke unødvendig dyr; den er bærbar på en måte som dyrere utstyr ikke er, og den er kompakt. Å kjøpe pedaler, joystick, kontrollpanel og annet tilbehør kan koste betydelig mer og krever mer tid å programmere og sette opp.

Echo Aviation Controller er formet som en Xbox-kontroller. Det er fortsatt en av mine favoritter når det gjelder ergonomi, og det er tydelig også med denne kontrolleren. Den har en viss tyngde uten å være unødvendig tung, og den føles ikke spesielt plastikkaktig, noe som gjør den egnet for spilling på farten. Den mangler imidlertid det jeg vil kategorisere som standardknapper. Dette er ikke noe du bruker til å spille Doom eller andre actionspill. Når det er sagt, kan den absolutt brukes til andre formål enn flysimuleringer. Det er imidlertid ikke det den er ment for, og du bør bruke den som et supplement til noe annet for å kontrollere datamaskinen. Det er i denne rollen den utmerker seg. Jeg har ikke hatt noen problemer med knappene, styrespaken eller vekten på kontrollene når jeg har brukt den i flysimuleringer. Alt fungerer som det skal i en ganske kompakt pakke. Den medfølgende 2,4 GHz-dongelen er ikke noe spesielt. USB-C til USB-A-adapterkabelen er imidlertid nyttig hvis du ikke har riktig type USB-port eller foretrekker å bruke en kabel.

Kontrollene er glimrende og gjør det enkelt å justere ulike aspekter ved flyet.

Jeg kommer nok ikke til å se denne ganske kule kontrolleren som en erstatning for dyrere flysimulator-maskinvare. Når det er sagt, er det en kontroller av høy kvalitet som kan gjøre det gøy å fly når du er på farten. Spesielt hvis du ikke kan ta med deg en joystick og annet utstyr. Jeg må innrømme at jeg er fornøyd med denne typen kontroller og ser verdien av den på en annen måte. Den er helt perfekt for alle som har hatt lyst til å prøve sjangeren, men som ikke helt har visst hvor de skal begynne. Den er enkel å sette opp og overvelder deg ikke med knapper. Styrespaken byr heller ikke på for mye motstand, noe som er perfekt hvis du av en eller annen grunn heller vil fly et helikopter enn et fly. En ulempe med en standard kontroller når du skal styre helikopter, er at du ofte må holde styrespaken litt i ulike retninger. Dette kan bli slitsomt hvis du flyr over lengre tid. Jeg kan ikke si om det finnes bedre løsninger i en så kompakt form for helikoptersimulatorer, men jeg synes det fungerte bra i Flight Simulator 2024 og med helikoptrene deres.

Dessverre kan jeg ikke teste batterilevetiden (over flere år) eller hvor lenge en slik styrespak holder over tid (før den går i stykker). Når det er sagt, får du 15 timers trådløs bruk og kan plugge den inn med en kabel. Jeg klarte å bruke den i mer enn 15 timer før jeg måtte lade den, og jeg har også hatt en situasjon der jeg måtte lade kontrolleren etter 12 timer. Jeg spiller like gjerne med kabel hvis muligheten er tilgjengelig, så jeg er ikke avhengig av batteritiden på samme måte. Når det er sagt, kunne man kanskje ha ønsket seg litt mer batteritid enn det som tilbys, med tanke på at konkurrentene på markedet tilbyr mer enn det dobbelte i dag.

Glidebryterne påvirker hverandre. Hvis du flytter den ene ned, flyttes den andre opp.

Hvis du er ute etter en enkel måte å komme i gang med flysimulatorer på uten å måtte bruke hele kostnaden for all maskinvaren som vanligvis kreves, er Echo Aviation Controller et fornuftig alternativ. Du må laste ned spillprofiler fra nettsiden deres og oppdatere driverne for den medfølgende donglen. Dessverre finnes det ingen app for dette, og i stedet må du gjøre som folk pleier å gjøre på en datamaskin og besøke ulike nettsteder. I dette tilfellet må du besøke Honeycomb Aeronauticals egen nettside, slik at du kan spille dine favorittsimulatorer på best mulig måte. Hvis du spiller på Xbox og er opptatt av dette, vil en kontroller av denne typen være tilgjengelig senere i 2026.

Jeg er veldig fornøyd med denne, til tross for den noe korte batteritiden og mangelen på en app. Til syvende og sist er dette mer praktisk og billigere enn å kjøpe alt flyutstyret separat. Du går imidlertid glipp av noe av innlevelsen, samt utvalget av ekstra knapper og funksjoner. Hvis du kan leve med dette eller bare ønsker å prøve flysimulatorer, er dette en av de mer innovative måtene å gjøre det på som faktisk fungerer. Jeg har ikke testet noe annet som klarer å få flyging til å føles like bra. Derfor kan jeg på det varmeste anbefale Echo Aviation Controller. Det er spesielt for deg som ikke trenger alt, men som vil ha en enkel måte å nyte disse realistiske flyopplevelsene på.

Menyknappene gir kontrolleren noen ekstra muligheter for å navigere i brukergrensesnittet. Jeg anbefaler imidlertid at du har en mus og et tastatur tilgjengelig.