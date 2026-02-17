Echo Generation 2 demo nå utgitt for PC og Xbox

HQ

Det fem år gamle Echo Generation ble en stor suksess med sin herlige grafikk, design og gameplay som gjenskapte eventyrene fra tidlig 90-tall. Under Xbox Play Anywhere-arrangementet i november 2025 ble det kunngjort en oppfølger som bygger videre på det som var bra, komplett med et nytt kortbasert kampsystem.

Utviklerne ønsker imidlertid ikke å svare på om det er en skikkelig oppfølger eller en prequel (kanskje begge deler?), da vi må finne ut av det selv. Forutsetningen er som følger :

"Du er Jack, en vanlig pappa på et ekstraordinært oppdrag, som har blitt fanget i en mystisk ny dimensjon. Fortapt blant stjernene legger du ut på en reise for å finne veien hjem, bevæpnet med kløkt, mannskapet ditt og en fantastisk kortstokk."

Cococucumber har nå annonsert at vi kan prøve ut eventyret allerede i dag, da en spillbar demo er lansert i forbindelse med Steam Next Fest. Demoen Echo Generation 2 er tilgjengelig for både PC og Xbox Series S/X, og det ferdige spillet vil bli utgitt for begge formater senere i år og vil også bli inkludert i Game Pass.