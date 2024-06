Echo Generation: Midnight Edition inkluderer "alt spillerne ba om"

HQ

I oktober 2021 kom Echo Generation, et 90-talls tenåringseventyr i stil med The Goonies eller det mer moderne Stranger Things som introduserte oss for en gruppe tenåringer som begynner å undersøke en rekke merkelige hendelser i en by midt i ingensteds i Canada i 1993. En flott tittel, ja, men en tittel som skaperne følte at den fortsatt trengte litt mer oppmerksomhet for å bli fornøyd. Tre år senere tok vi en prat med Echo Generation på Guerrilla Collectives The Mix-arrangement i Los Angeles for å høre om Midnight Edition og dets ankomst på Nintendo Switch.

Elliot Garcia, PR hos Cococucumber, forteller oss at denne versjonen er en fullstendig remaster av originalen, med bedre grafikk og et mer polert og dynamisk turbasert kampsystem: "Vi ønsket å gjøre det renere, mer balansert og mer sammenhengende".

Tilbakemeldinger fra spillerne har vært avgjørende for å prioritere utviklingen av denne nye versjonen fremfor nye prosjekter, spesielt på grunn av de nye funksjonene som spillerne har etterspurt:

"Å, rask reise og så definitivt kameravinklene, for før hadde vi det fast, men nå kan du flytte det."

"Ting er litt bedre nå, litt annerledes, og det gjør opplevelsen litt lettere å leve med."

Og vi kan tenke oss at en ny spillerbase allerede vil ha glede av denne oppgraderte versjonen, for Echo Generation: Midnight Edition kom på PC og Nintendo Switch 19. juni for 19,99 euro.

Har du prøvd det ennå?