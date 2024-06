Echo Generation: Midnight Edition kunngjort for Steam og Switch

HQ

For tre år siden ble det 80-tallsinspirerte rollespillet Echo Generation, utviklet av Cococucumber, utgitt. Et eventyr med elementer fra Stranger Things, ET, Goonies og lignende 80-tallsklassikere, komplett med vanvittig kul grafikk.

Vi likte det veldig godt, og snart er det på tide at flere får glede av eventyret. Den 19. juni kommer det til både Switch og Steam i en Midnight Edition som byr på raske reiser, oppdragssporing, visuelle oppgraderinger og forbedringer av kampene.

Sjekk ut traileren for Echo Generation: Midnight Edition nedenfor, og gå ikke glipp av denne turbaserte rollespillperlen - spesielt ikke hvis du har en forkjærlighet for 80-tallet.