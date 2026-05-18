Echo-medskaper snakker om at karakteren får sin egen live-action-serie: "Det var veldig surrealistisk for meg"

Marvel Cinematic Universe har introdusert massevis av fans for mer obskure superhelter og karakterer, ikke bare på det store lerretet, men også i TV-format på Disney+. Nylig dukket karakteren Echo opp i MCU via Hawkeye-serien, og vendte deretter tilbake i sin egen serie under eget navn. Dermed er det mange flere fans som kjenner til Echo, til tross for at figuren er en av Marvels nyere helter.

Echo ble skapt i fellesskap på slutten av 90-tallet av Joe Quesada og David W. Mack, og når vi snakker om sistnevnte tegneserieveteran, hadde vi luksusen av å snakke med Mack under Comicon Napoli, der samtalen dreide seg om Echo og Macks "surrealistiske" opplevelse av å se figuren i live-action.

"Ja, jeg begynte hos Marvel som forfatter på Daredevil, og de ba meg om å skape en helt ny figur som ble Echo, og jeg skrev den historien, den første Echo -historien tilbake i 1998. Den ble publisert i '99, og 25 år senere kom det en TV-serie der en virkelig skuespillerinne portretterte karakteren. Det var veldig surrealistisk for meg. Jeg syntes skuespilleren gjorde en fantastisk jobb. Hun heter Alaqua Cox, som portretterer Echo, og først ble den portrettert i Hawkeye-serien. Og det var sekvenser og til og med replikker i Hawkeye-serien som jeg hadde skrevet for 25 år siden, og det var fantastisk å se det brakt til det virkelige liv, som Echo, men også Echo og faren hennes, og så hadde de ... kusinen til Alaqua Cox spilte henne da hun var barn. Så det så fortsatt ut som henne som barn, og det var scener der barnet Echo interagerer med faren sin, og de var alle fra scener jeg skrev for 25 år siden. Så det var en... Jeg har ikke helt forstått det personlig, men jeg likte det. Ja, jeg ble fascinert av det."

Mack har andre studiepoeng på MCU-prosjekter, noe vi snakket kort om i intervjuet du kan se i sin helhet nedenfor, ved siden av å berøre hans mangeårige (og kanskje mest kjente) prosjekt av Kabuki. Få med deg alt dette og mer nedenfor.