Echoes of Aincrad

Echoes of Aincrad viser oss hva verdenen er i stand til i en ny spilltrailer

Bli hovedpersonen i ditt eget Sword Art Online.

Enten du er en anime-fan eller bare liker historiene i videospill, er du garantert kjent med Sword Art Online-serien. Frem til nå har de mange spillene i serien tilbudt en ganske solid action-RPG-opplevelse, men en som bare etterligner eller følger i fotsporene til seriens hovedpersoners eventyr i deres egen historie. Men Echoes of Aincrad kommer til å endre alt dette fra 10. juli.

Ingen Kirito, ingen Asuna. Denne gangen er det du som skal overleve i luftfestningen Aincrad. Beseire fiendene dine mens du inngår allianser med andre figurer og flykter fra denne verdenen som er like forlokkende som den er dødelig. Finn din egen kampstil ved å tilpasse opplevelsen din med en rekke våpen, utstyr og en rekke ferdigheter som du kan lære og forbedre i dette fantasyuniverset.

Echoes of Aincrad lanseres på PC, PS5 og Xbox Series. Vil du gi det en sjanse?

