Echoes of the End nettopp mottatt en ny oppdatering som gir en fotomodus og Valentins antrekk

Valentinsdagen er kanskje over for i år, men utvikleren Mykur Games er tydeligvis fortsatt i sesongens ånd, ettersom de nå har lansert en ny oppdatering til actioneventyret Echoes of the End som gir hovedpersonene Ryn og Abram Valentins-antrekk.

Oppdateringen er nå tilgjengelig på alle plattformer, og den bringer også en håndfull andre endringer til spillet. Blant annet er det nå tilgjengelig en fotomodus som lar spillerne ta bilder fra reisen gjennom den magiske verdenen Aema. Ellers har en rekke feil og problemer blitt fjernet, noe som skal "sørge for at Echoes of the End aldri har spilt bedre."

Utover dette, som du kan se i traileren ovenfor, har Echoes of the End nå også kommet som en del av PlayStation Plus-biblioteket, med Extra- og Premium-abonnenter som nå kan laste ned spillet som en del av abonnementet sitt.

Har du spilt Echoes of the End ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet.