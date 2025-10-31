Echoes of the End returnerer gjenoppbygd i en Enhanced Edition

HQ

På samme måte som det finnes store AAA-spill som ikke lever opp til forventningene og små indiespill som blir globale fenomener, finnes det noe for enhver smak i AA-segmentet: spill som får publikums kjærlighet og gjør det mulig for studioene å ta steget opp i de store ligaene i fremtiden, og spill som ikke når opp, kommer på feil tidspunkt, eller rett og slett ikke har hatt stor nok gjennomslagskraft til å gjøre seg bemerket. Echoes of the End kom ut i midten av august og ble ganske dårlig mottatt, med blandede anmeldelser som led under ganske grunnleggende animasjoner og kamp. Alt dette kunne kanskje ha lagt en demper på andre prosjekter, men ikke dette.

Myrkul Games tok tilbakemeldingene og forvandlet dem til kinetisk energi for å begynne å gå videre og fornye spillet, og resultatet av denne innsatsen er nå tilgjengelig i løpet av de siste månedene. Echoes of the End: Enhaced Edition kommer nå som en gratis oppdatering til spillet, og inkluderer en hel rekke nye funksjoner. Viktigst av alt er et fullstendig ombygd kampsystem fra grunnen av, med mye jevnere animasjoner som forbedrer helhetsopplevelsen.

Det er også lagt til tilpasningsmuligheter for utstyr, samt nye vanskelighetsgrader og en New Game+-modus, "og mye mer". Det ser definitivt ut til at endringene er verdt en ny sjanse, så sjekk ut Echoes of the End: Enhanced Edition-oversiktstraileren nedenfor.