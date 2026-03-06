Echoes of the End skaperen Myrkur Games har "allerede startet på neste prosjekt"

HQ

Nå som Echoes of the End har gjort sin ankomst og utvikleren Myrkur Games virker mer fornøyd med tilstanden til tittelen etter Enhanced Edition-oppdateringen i slutten av 2025, lurer du kanskje på hva som er det neste for det islandske studioet. Det gjorde vi også, og i et nylig intervju med administrerende direktør Halldor Snaer spurte vi direkte om vi kan forvente en retur til fantasy-universet, eller om fremtiden vil ta utvikleren andre steder?

Snaer ga oss et detaljert innblikk da han ble spurt om en retur til Echoes of the End -universet, og la til: "Ja, helt sikkert. Vi har jo levd med dette i så mange år. For verden er det relativt nytt, men vi har levd i dette universet i årevis, og vi elsker det. Og vi ser definitivt et stort potensial for dette universet som vi har skapt, og spesielt hvis vi gjør det en gang til og tar med oss all lærdommen inn i det neste spillet og bygger det helt riktig med all den erfaringen vi har. Det ville vært helt fantastisk, tror jeg."

Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at det neste prosjektet blir et nytt kapittel i Echoes of the End -verdenen, som Snaer også nevnte: "Men når det er sagt, har vi ikke snakket om det neste prosjektet ennå fra vår side. Vi har allerede begynt på det neste prosjektet, så vi er i de veldig, veldig tidlige fasene av det og er ikke klare til å avsløre noen detaljer ennå. Men det jeg kan si er at vi definitivt ikke er i ferd med å bli et 4X-strategistudio. Vi holder oss i stor grad til vårt DNA, men det er for tidlig for oss å si nøyaktig hvor det vil ende opp."

Når vi snakker om det eksisterende spillet, er den nylige oppdateringen som debuterte rundt Valentinsdagen bare en forsmak på den fremtidige støtten, som Snaer også fortalte oss: "Når det gjelder oppdateringer, vil vi prøve å være så gjennomsiktige som mulig med oppdateringene som kommer. Vi kommer ikke til å lansere et veikart eller noe sånt, bare fordi vi ønsker å være litt mer fleksible, og også fordi vi har lært at vi bare ønsker å sende ut ting når de er riktige eller så nærme som mulig med alle variablene som er i spill. Så vi ønsker ikke å binde oss til datoer som kan ende opp med å bite oss i ræva, for å si det sånn.

"Så jeg vil si at i løpet av de kommende månedene vil vi sannsynligvis kunngjøre at det er noe på gang, og så begynne å lansere det. Men i mellomtiden kommer vi ikke til å være helt tause. Vi kommer fortsatt til å gjøre mindre oppdateringer, og vi kommer fortsatt til å gjøre forbedringer av livskvaliteten og feilrettinger etter hvert som de blir rapportert til oss, og etter hvert som folk plukker dem opp."

