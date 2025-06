Echoes of the End skaperen ser Nintendo Switch 2 som "veldig lovende"

HQ

Denne sommeren, på en ubestemt dato, kommer Echoes of the End på PC, PS5 og Xbox Series X / S, og åpner døren til et actioneventyr som kommer direkte fra den islandske utvikleren Myrkur Games. Med lanseringen som kommer på et tidspunkt, og Nintendo Switch 2s ankomst, er du kanskje nysgjerrig på om Echoes of the End også vil se ut til å lande på etterfølgersystemet? Vi spurte administrerende direktør og spilldirektør Halldór Snær Kristjánsson om dette i et nylig intervju som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster.

"Det var, så snart det ble kunngjort, det interne teamet var som, åh, vi må gjøre dette. Men jeg tror det er for tidlig å si noe om det ennå. Jeg vil definitivt si at for studioet er det svært interessant, og egenskapene til Nintendo Switch 2 er absolutt veldig lovende. Spesielt når det gjelder Unreal Engine 5-spill, du vet, som kan være kompatible med den. Men jeg kan ikke gi noen konkrete svar på det ennå."

I det fullstendige intervjuet diskuterer vi også prispunktet som Myrkur Games sikter mot med dette spillet, og også hvordan de gikk frem for å lage et "AA-spill med AAA-ambisjoner". I tillegg var også prestasjonsregissør og seniorfilmfotograf Daði Einars til stede for å snakke om fotogrammetri og hvordan den fotorealistiske grafikken ble laget og implementert i spillet.