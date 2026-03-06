Echoes of the End utvikler snakker om spillets polariserende lansering: "Den umiddelbare innstillingen for teamet var at det var greit å avbryte feriene våre"

HQ

Fjoråret var absolutt ingen dans på roser for utvikleren Myrkur Games, som lanserte sitt debutprosjekt Echoes of the End og kort tid etter måtte håndtere en rekke uventede omstendigheter. Kort fortalt levde ikke spillet opp til forventningene til mange fans, og mange delte tilbakemeldinger og kritikk som ofte dreide seg om kampene og de grunnleggende animasjonene. Det førte til en problematisk lansering som Myrkur Games måtte ta tak i ganske raskt, så mye at den islandske utvikleren snart satte i gang prosessen med å lage en større oppdatering som skulle rette opp mange av disse frustrasjonene.

Den ble lansert noen måneder senere og utviklet Echoes of the End til Enhanced Edition. I månedene som har gått siden dette ble en realitet, har mottakelsen vært mye bedre, og stemningen rundt utvikleren har skiftet fra bekymringsfull til mye roligere.

Ettersom mange spill som har hatt turbulente lanseringer sliter med å finne fotfeste og komme tilbake fra avgrunnen, med Highguard som det siste høyprofilerte eksempelet, fikk vi sjansen til å sette oss ned med Myrkur Games' administrerende direktør Halldor Snaer for å få en bedre forståelse av hva som skjedde og hvordan utvikleren taklet situasjonen.

Til å begynne med fortalte Snaer oss: "Så, du vet, gjennom hele lanseringen, da vi satte spillet ut fra å leve i en boble i årevis og år, og deretter sette spillet ut, og vi får som denne svingen av tilbakemeldinger vår vei. Og jeg vil berømme teamet for dette. Den umiddelbare innstillingen for teamet var ok, avlys feriene våre. Vi legger hodene våre ned. Vi gjør dette riktig, og vi gjør det riktig så raskt som overhodet mulig." Han fortsetter med å forklare at "det er en synkende følelse, som om spillerne har tilbakemeldinger og de vil ha noe fikset, og du bare legger ut barnet ditt, og det kommer kritikk, og du vil bare fikse det."

Snaer utdypet dette ytterligere: "Teamet gjorde nettopp det. Og det som fulgte, var to måneder med nådeløst arbeid. Jeg snakker om arbeid døgnet rundt fra teamet, vi lyttet og leste bokstavelig talt hver eneste tilbakemelding, hver eneste kommentar, hver eneste anmeldelse, alt vi kunne finne for å prøve å sette sammen et bilde av hva som var det strategiske vi kunne gjøre i løpet av ukene for å svare på tilbakemeldingene og levere ... fordi folk sier at det er et flott spill. Jeg elsker spillet, men det er dette og dette som forringer det. Så vi ville ikke... vi ville fjerne de negative sidene og sørge for at dette var en veldig overbevisende opplevelse, og at folk kunne nyte spillet for det det er."

For å avslutte saken, konkluderte Snaer med: "Og vi leverte. Jeg ville ikke ha sagt at det var mulig i begynnelsen av de to månedene med arbeid, og jeg tror absolutt at produsentene våre ville være enige, men det er bare ånden i teamet som satte den inn. Så lappen vi la ut var enorm, og vi klarte å krysse av og takle de aller fleste tilbakemeldingspunktene som kom til teamet."

Når det gjelder hva Enhanced Edition-oppdateringen brakte til Echoes of the End, kan du lese mer om dette her, mens du også fordyper deg i den siste oppdateringen også. Utover dette kan du se hele intervjuet med lokal teksting, der vi også snakker om utfordringene med AAA-utvikling og fordelene med AA-produksjon, AI-bruk i videospill og hva som er det neste for Echoes of the End og Myrkur Games, ved å se videoen nedenfor.