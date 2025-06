Echoes of the End Utvikleren forklarer hvordan de lagde et "AA-spill med AAA-ambisjoner"

HQ

Det har vært mye snakk i det siste om Clair Obscur: Expedition 33, og hvordan utvikleren Sandfall Interactive kom sammen for å sikre et omfattende og vellykket prosjekt til tross for at det var et studio av svært beskjeden størrelse. Tidligere har tallet 30 ansatte blitt slengt rundt, og om det faktisk stemmer eller ikke, er et annet diskusjonstema, men det leder oss til den islandske utvikleren Myrkur Games, ettersom dette studioet og dets rundt 40 ansatte for tiden ønsker å levere et "AA-spill med AAA-ambisjoner" denne sommeren.

Spillet det er snakk om er Echoes of the End, og mens vi venter på å høre om den endelige utgivelsesdatoen for prosjektet etter sommeren, fikk jeg nylig sjansen til å sette meg ned med administrerende direktør og spilldirektør Halldór Snær Kristjánsson for å få et lite innblikk i hvordan den mer beskjedne utvikleren har gått frem for å skape et prosjekt med enorme målsetninger.

"Ja, min favoritt måte å beskrive det på, som jeg så i omtalen av [Clair Obscur: Expedition 33], var AA med AAA-ambisjoner, og det er en veldig god måte å si det på", begynte Kristjánsson. "Men for oss har dette definitivt vært en del av studioet helt fra starten. Vi hadde et hjerte for denne typen spill.

"Det var dette vi virkelig ønsket å lage som studio. Og på den tiden så vi at - og dette var i 2018 eller noe sånt - og vi så at disse teknologiene tok et stort skritt fremover på tvers av alle områder og alle deler av spillutviklingen. Og vi så at det fantes muligheter innen fotogrammetri, innen bevegelsesopptak, bare innen hvordan vi lager og strukturerer innholdet, hvordan vi bygger. Og så var selvfølgelig Unreal Engine en enorm opplåsing for akkurat det vi holdt på med. Så jeg har blitt spurt et par ganger når jeg snakker om prosessen, om hva som skjedde da dere gikk over til Unreal Engine 5? Var det mye arbeid? Og vi sa: "Nei, det var fantastisk, for vi hadde alle disse skannede ressursene som vi bare kunne oppdatere til kildematerialet fra de originale skanningene våre. Så det var virkelig, virkelig flott."

Kristjánsson fortsetter: "Men for studioet tror jeg at vi har laget alt fra grunnen av på en slik måte at et mellomstort team kan takle utfordringen. Og det gjelder på alle områder. Og det er en av grunnene til at vi måtte bygge vårt eget studio for bevegelsesopptak på stedet. Det er bare fordi det er mye arbeid for et team på 40 personer og et animasjonsteam på fem personer å produsere så mange mellomsekvenser og så mange spillanimasjoner som det er i spillet, du vet, for hovedpersonene, for følgesvennene, for alle de forskjellige fiendene, for alle de forskjellige sjefene, alt dette. Men den virkelige løsningen på det er å ha det in-house, å bygge alt tilpasset og skreddersydd for å tilpasse det til et mellomstort team, og det var virkelig superkraften.

"Det samme gjelder, spesielt, du vet, vi bygde vår egen fotogrammetri-rigg for å skanne de digitale dobbeltgjengerne i spillet, og det var også avgjørende, for hvis vi hadde gjort det én gang, du vet, eksternt, ville vi vært ganske begrenset, men ved å gjøre det denne gangen, kunne vi virkelig fylle ut statistene i spillet eller gjøre om på hovedrolleinnehaverne og virkelig iterere prosessen etter hvert som vi ble bedre på det, etter hvert som vi var i stand til å gjøre høyere oppløsning, og alt sånt.

"Så du vet, spill er en så stor iterasjon, og det å ha alt dette tilgjengelig, selv om det er en stor investering i forkant, er en superkraft som gjør det mulig for et mellomstort team å gjøre dette, i hvert fall for vår del."

