Echoes of the Living er et moderne kjærlighetsbrev til 90-tallets survival horror

MoonGlint studio har jobbet med Echoes of the Living i omtrent åtte år med et lite team, men det var ikke før for omtrent tre år siden at prosjektet tok av for fullt. Denne lange tidsperioden har resultert i at Echoes of the Living føles mer som en AA-utvikling enn en indietittel, i den populære oppfatningen av ordet. Men det er kjærligheten til klassiske overlevelsesskrekkeventyr fra forrige århundreskifte som har holdt toget i gang, som programmerer og nivådesigner Álvaro Becerra forteller oss i vårt intervju under IndieDevDay 2024.

"Echoes of the Living er et veldig, veldig stort kjærlighetsbrev fra oss til fansen av klassiske overlevelsesskrekkspill, du vet, de fra 90-tallet som Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark. Vi savner virkelig den typen spill."

"Jeg tror det siste de gjorde for 20 år siden var Resident Evil Remake, hvis jeg ikke tar feil. Vi likte det så godt at vi ønsket å bringe det tilbake, og nå har vi verktøyene til å lage det i 3D med sanntidsbelysning."

Det er ikke bare den low-poly-estetikken, skyggene og den mørke, delvis overnaturlige verdenen som minner om sjangerens klassikere, men de har også hentet inspirasjon til å presentere fortellingen sin i hovedpersonene.

"Det er to hovedpersoner. Vi har Liam Oakwood (...) og vi har Laura Reeves, den kvinnelige karakteren. De har begge unike kampanjer. Hver av dem har omtrent 10-12 timer med spilling, mer eller mindre."

"Historien de deler, er ikke av den typen folk flest tenker på.

De har hver sine egne mål, men de må samarbeide i visse situasjoner for å hjelpe hverandre og jobbe seg fremover."

Echoes of the Living er i ferd med å avslutte utviklingen i tide til PC-utgivelsen via Steam i februar 2025, men de antyder at det ikke vil være slutten på historien deres. "Det er også en tredje karakter som vil bli låst opp når du fullfører begge kampanjene", sier Becerra. "Men den kommer litt senere, fordi vi gikk tom for tid, så den vil komme ut som en gratis innholdsoppdatering senere."

Foreløpig er PC den eneste bekreftede plattformen, men teamet har fortsatt håp om at hvis spillet fungerer, vil de kunne portere det til andre plattformer.

"Foreløpig gir vi det bare ut på Steam fordi vi ikke har penger til å gi det ut på andre plattformer. Men hvis alt går bra nok, vil vi reinvestere pengene i å portere det til PlayStation 5 og Xbox."

Så hvis du har savnet litt gammeldags skrekk, og Silent Hill 2 Remake har vært litt for mye for deg, har du her et interessant forslag til tidlig neste år.