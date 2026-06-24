Ecovacs DEEBOT T90 Pro Omni

Er det lettere eller vanskeligere å designe en såkalt «mellomklasse»-enhet enn et flaggskip? Det er et godt spørsmål, men jeg heller mot det siste, siden det må være vanskelig å beholde nøkkelteknologier og funksjoner som man må fjerne bevisst fra produktene for å kunne sette en mer konkurransedyktig pris.

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Uansett har Ecovacs gjentatte ganger bevist sin evne til å utvikle solide mellomklasse-modeller, og det nyeste tilskuddet i serien er Deebot T90 Pro Omni.

I skrivende stund koster en T90 Pro Omni rundt 600 pund – hele 40 % mindre enn sammenlignbare flaggskipsmodeller på markedet – og ved første øyekast kan det være vanskelig å se hvorfor. Takket være en motor med høyt dreiemoment kan den nå 30 000 Pa, en sugekraft som kanskje ikke er tilgjengelig hele tiden, men som lett kan måle seg med de aller beste på markedet.

I tillegg har den, så vidt vi kan se, den samme Ozmo Roller 3.0-mopprullen som finnes i den dyrere X12 OmniCyclone – en 27 centimeter lang roterende rulle som snurrer med 200 omdreininger per minutt og spruter vann gjennom 32 små dyser. Tanken er at denne rullen er bedre til å «skrubbe» gulvet direkte, i motsetning til de mykere, mer skånsomme roterende moppdukkene vi er vant til å se fra andre konkurrerende merker. Jeg kan også bekrefte at dette definitivt holder mål, og med flekker som for eksempel kaffe er det tydelig å se at T90 Pro Omni takler oppgaven grundigere sammenlignet med, la oss si, Dreame X60 Ultra, som koster betydelig mer.

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Det er også en ZeroTangle 4.0-børste, selv om den ikke er «dobbelt», noe som betyr at børstehårene etter hvert, etter en håndfull sykluser, sakte begynte å klumpe seg sammen, så den er ikke helt «anti-tangle». Generelt sett synes jeg imidlertid at dette vedlikeholdet er ganske minimalt på lang sikt. Kombinert med TruePass, som besto vår interne test med å navigere gjennom dørkarmen til vaskerommet mitt (som er nøyaktig 2,4 centimeter bred), er det vanskelig å finne noen aspekter ved den faktiske mekaniske ytelsen her som ikke fortjener toppkarakter, igjen med tanke på prisen.

Jeg har imidlertid blitt litt overrasket over appen denne gangen, da den har vært litt kronglete. Jeg anmeldte nylig X12 OmniCyclone og hadde ingen problemer med oppsettet av den modellen, men denne gangen hadde T90 Pro Omni problemer med å kartlegge rommene i første etasje riktig, og den første skanningen mislyktes faktisk, da den bare begynte å snurre i sirkler til jeg tilbakestilte den.

Når det er sagt, skjedde dette for det meste under den første skanningen, og som hovedregel gikk resten av testperioden uten problemer. Selv evnen til å gjenkjenne gjenstander er feilfri, og det til tross for at Ecovacs’ modeller ikke har et lite stereoskopisk radartårn for LiDAR – i stedet er alt integrert i selve enheten. For øvrig er det én funksjon som Ecovacs’ modeller har til felles, til tross for prisforskjellen.

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Det er aspekter der man merker at det er en mellomklasse-modell. Den rengjør seg selv bare ved 75 grader, mens andre kan gå høyere, og den interne støvbeholderen er bare 250 milliliter, noe som er hele 30 % mindre enn gjennomsnittet. Når det er sagt, er den fortsatt mer enn tilstrekkelig, og sannsynligvis den jeg ville anbefalt for prisen.