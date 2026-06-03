Ecovacs Winbot W3 Omni

Det er noe helt surrealistisk over en vindusvaskerobot. Vi bemerket dette allerede da vi først anmeldte en av Ecovacs' Winbot-modeller, og siden da har det blitt enda tydeligere at det finnes et marked for dem som ønsker denne tjenesten, selv med de kompromissene som fortsatt finnes.

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Det siste tilskuddet i serien heter Winbot W3 Omni, som fungerer som en stor alt-i-ett-vindusvasker. Hvis du ikke er sikker på hvordan en slik robot fungerer, er det en firkantet robot som du plasserer på det aktuelle vinduet, hvor den bruker motorer til å suge seg fast på glasset, noe som skaper et vakuum på over 8000Pa, og deretter kan den bevege seg rundt på den vertikale overflaten til den bestemmer seg for at den har rengjort vinduet.

Byggekvaliteten er bunnsolid, selv om man lett kan forestille seg en verden der denne typen dingser er mindre. Den veier også 2,1 kilo, og selv om den er enkel å pakke ut og leveres i en ganske hendig veske, er den kanskje litt klumpete på et vis. Når det er sagt, har jeg stor respekt for Ecovacs' evne til å tenke nytt, og det finnes en rekke scenarier der det kan være utrolig praktisk å ha en slik dings i stedet for å måtte finne frem vinduspusseren selv.

Ok, så faller den av? Nei, det gjør den absolutt ikke. Denne støvsugeren er praktisk talt garantert å bli sittende, og skulle det umulige likevel skje, kan du sikre den med en sikkerhetskabel slik at konsekvensene ikke blir for alvorlige. Det finnes en rekke kule teknologier som også gjør selve rengjøringsprosessen mer effektiv. WIN-SLAM 5.0 er Ecovacs' egenutviklede navigasjonsmodell, som sørger for at selve "banen" over glassflaten er nøye planlagt, og det er gjort store fremskritt når det gjelder å eliminere striper og andre "tegn" på at vinduene har blitt vasket. I tillegg er den som alltid utstyrt med Spray-systemet, som består av tre små dyser som kan sprøyte ut glassrengjøringsmiddel og fordele det jevnt foran roboten.

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Den store nyheten denne gangen er at Winbot, akkurat som en robotstøvsuger, faktisk har en basestasjon. Ja, det høres rart ut, og det betyr også at plassen denne dingsen tar opp hjemme øker ganske betydelig. Samtidig må jeg også påpeke at den ikke egner seg så godt til små københavnervinduer. Den kommer virkelig til sin rett på større glassflater, der du faktisk sparer tid. OMNI-basestasjonen fungerer som forankringspunkt for den nevnte sikkerhetslinen, og fungerer også som batteri hvis du ikke gidder å plugge den direkte i stikkontakten. Og så har vi Vortex Wash, som på bare ett minutt kan kraftvaske moppekluten med 16 høytrykksdyser, slik at den er klar til bruk igjen på et øyeblikk.

Det du kanskje begynner å ane her, er at denne applikasjonen er av ganske kommersiell karakter. Selve enheten er tung, OMNI-stasjonen er tung, og hele greia vil koste deg flere hundre pund. Det er ikke sikkert du vil betale det, og det er ikke sikkert du sparer tid eller krefter hvis du har små vinduer. Men hvis det er snakk om ganske store, individuelle glasspartier, og spesielt hvis de er av en slik størrelse at vedlikehold av dem vil kreve seriøst utstyr, kan Winbot W3 Omni løse det problemet med glans. Jeg fikk muligheten til å teste den på en venns butikkfasade, der det er et gigantisk glasspanel som er omtrent fire meter høyt. I stedet for å måtte flytte en stige bit for bit, var det bare å klatre opp, feste Winbot og deretter rengjøre i 10 minutter, og jeg tror jeg overbeviste ham om å kjøpe noe lignende allerede samme dag.

Var den 100 % stripefri i dette scenariet? Nei, ikke som en profesjonell vindusvasker, på samme måte som en robotstøvsuger ikke er en erstatning for en god dyp rengjøring, men resultatet er likevel imponerende, og hvis bedriften din, kontorbygningen eller til og med hjemmet ditt har det nødvendige antallet og størrelsen på glassruter, vil Winbot W3 Omni spare deg for tid og bryderi.

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Det er imidlertid også klart at Ecovacs må prøve å designe en vindusvaskerobot som er betydelig mindre og mer egnet til "små" jobber på mindre vinduer. Men W3 Omni er i seg selv enormt imponerende, den trenger bare de riktige oppgavene å utføre.