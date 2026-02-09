Ecuador sjokkerer Australia, som har vunnet Davis Cup 28 ganger, i første runde av kvalifiseringen

HQ

Australia, som historisk sett er den nest beste nasjonen i Davis Cup med 28 titler, kun slått av USA med 32, led en av sine verste ydmykelser i Davis Cup, da de tapte 3-1 for Ecuador i første runde av kvalifiseringen. Gonzalo Escobar og Diego Hidalgo slo Rinky Hijikata og Jordan Thompson 7-6(5) 6-4 i det avgjørende doubleoppgjøret, etter at Alvaro Guillen Meza slo Hijikata og Andrés Andrade, rangert som nummer 257 i verden, sjokkerte James Duckworth, rangert som nummer 86 i verden.

Australias toppspiller Alex De Minaur, rangert som nummer åtte i verden, var fraværende fra det australske laget som spilte på grus i Quito, ettersom han skal spille i Rotterdam Open fra og med i morgen. Ecuador, som ikke har noen spillere blant de 200 beste, møter Storbritannia i andre runde av kvalifiseringen i september.

Dette betegnes som den største skuffelsen fra Australias kaptein Lleyton Hewitt, som har ledet laget i ti år og nådd to finaler på rad i 2022 og 2023 og semifinaler i 2024. Australia klarte imidlertid ikke å komme blant de siste 6 i fjor. Til tross for å være den nest mest dekorerte nasjonen, har Australia bare vunnet én Davis Cup i dette århundret, i 2007.