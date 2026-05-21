Ecuadorianske Jhonatan Narváez fullfører hat-trick i Giro d'Italia, mens Eulalio fortsatt leder

HQ

Jhonatan Narváez, 29 år gammel ecuadoriansk syklist fra UAE Team Emirates, har oppnådd et hat-trick i Giro d'Italia, og har vunnet tre av de elleve etappene i Grand Tour, og passerte Movistar-rytter Enric Mas i den siste spurten, som var på nippet til sin første etappeseier siden 2022, men i realiteten holdt Narváez kontrollen over etappen, og oppfylte løftet sitt om å vinne tre etapper i Giro d'Italia.

Narváez, med kallenavnet "Lagarto" (øgle), har nå fem etappeseirer i Giro d'Italia, etter å ha vunnet i 2020 og 2024. Han innrømmet imidlertid at Mas "skremte" ham, "fordi han nesten forsøkte å kjøre meg inn i barrierene, og jeg var på grensen", utslitt etter en "dag det var full gass. Ikke bare i motbakkene, men også i utforkjøringene" og innrømmet at Mas er sterkere enn ham i stigningene, så han "valgte å spille hans spill" (via Cycling Weekly).

Med tre seirer passerer Narváez Jonathan Milan fra Lidl-Trek med 111 poeng, og nærmer seg Paul Magnier, som fortsatt leder poengkonkurransen. Samtidig forsvarer portugisiske Afonso Eulálio fra Bahrain Victorious sin rosa trøye 27 sekunder foran danske Jonas Vingegaard fra Visma, og 1 minutt og 57 sekunder foran nederlandske Thymen Arensman fra Netcompany Ineos.