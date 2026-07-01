Ecuadors fotballforbund klager over behandlingen de fikk i Mexico, som var «langt fra fair play, rettferdighet og samhold»

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Mexico slo Ecuador 2–0 i 32-delsfinalen og kvalifiserte seg dermed til å gå videre til 16-delsfinalen sammen med vertsnasjonen, og utvidet dermed sin perfekte statistikk med fire seire og null innslupne mål etter de fire første kampene. For Ecuador var det slutt på veien for et lag som en gang ble ansett som en outsider i turneringen, men som bare vant én av de fire kampene de spilte, mot det allerede utslåtte Tyskland.

For det ecuadorianske fotballforbundet har turneringen imidlertid ikke vært rettferdig, og de har sendt inn en formell klage mot VM-arrangørene på grunn av en samling av meksikanske supportere utenfor hotellet deres i Santa Fe-distriktet i Mexico by, natten før kampen: bilhorn, sang som gikk over i fornærmelser og fyrverkeri sent på kvelden for å hindre spillerne i å sove godt natten før kampen.

«Denne oppførselen er langt fra prinsippene om fair play, rettferdighet og samhold som et VM bør representere», sa forbundet i en uttalelse, der de ba VM-arrangørene i Mexico om å «følge nøye med på disse hendelsene og iverksette de nødvendige tiltakene for å ivareta integriteten til våre spillere, trenerstab og supportere.»

El País påpeker at de meksikanske supporterne ikke utviste denne typen oppførsel før sine tidligere kamper, verken mot Sør-Afrika, Sør-Korea eller Tsjekkia. Dette var selvfølgelig deres første utslagsrunde-kamp, men det har en dypere betydning på grunn av de dårlige institusjonelle forholdene mellom landene.

Ecuadors spillere fikk ikke mye tid til å sove og hvile på grunn av flyreisen og de meksikanske supporterne

Men det var ikke det eneste hinderet Ecuador møtte i løpet av de siste timene under VM. Flyreisen deres mandag, dagen før kampen, fra Columbus i Ohio til Mexico by, som var forventet å ta rundt tre og en halv time, pluss en og en halv time med transport fra flyplassen til hotellet, endte opp med å ta mye lengre tid. «Vi var mer enn tre timer forsinket; vi skulle egentlig ankomme klokka seks om kvelden, og det skjedde ikke. Transporten fra flyplassen til hotellet endte opp med å bli som en ni-timers flytur», klaget Ecuadors trener Sebastian Beccacece før kampen. «De tidligere kampene var alltid bra. Alt hadde gått knirkefritt på alle arenaer, men det har ikke vært det samme her.»

Vi får aldri vite om Ecuador hadde prestert bedre hvis de hadde vært mer uthvilt, etter kombinasjonen av et forsinket fly + fyrverkeri, støy og fornærmelser utenfor hotellet om natten. Men nå er de slått ut, og Beccacece har forlatt laget...