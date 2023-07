Ed Boon: Jean-Claude Van Damme "er mye mer" enn stemmen til Johnny Cage i Mortal Kombat 1

HQ

Med over 30 år på baken kan Mortal Kombat skryte av å være en av de mest populære og stabile seriene i kampspillsjangeren, og om bare noen få måneder forlenges legenden ytterligere med utgivelsen av Mortal Kombat 1, en slags reboot av serien med en ny historie, flere figurer og et nytt univers der man kan inngå allianser, hevne seg på fiender og til slutt kjempe til døden.

Vår kollega David Caballero fikk sjansen til å teste en tidlig utgave av spillet i begynnelsen av juni under Gamereactors besøk på Summer Game Fest i Los Angeles, og i tillegg til dette fikk han også en lang prat med NetherRealm Studios-grunnleggeren og driftssjefen i et intervju du kan se nedenfor.

Selv om vi allerede har rapportert om en del viktige ting, som for eksempel hvordan Nintendo Switch-versjonen blir behandlet, ble det også tid til å snakke om hvilken innflytelse serien har hatt gjennom sin 30 år lange historie, og hvordan den har tiltrukket seg relevante personer til kamparenaen. Mest kjent er skuespilleren Jean-Claude Van Damme, som skal gi stemme til fighteren Johhny Cage, men han skal faktisk gjøre mye mer enn det, som Boon fortalte oss.

"Så det kommer virkelig til å være Jean-Claude Van Damme der inne. Vi har spilt ham inn. Han kommer til å være Johnny Cage. Og Johnny Cage var veldig inspirert av Jean-Claude Van Damme i Bloodsport. Så det er absolutt noen av hans signaturbevegelser og sånt der."

Det faktum at så kjente navn som Van Damme er knyttet til serien, er frukten av en lang historie i sjangeren som har inspirert generasjoner. Om denne påvirkningen på samfunnet og hans korte, men avgjørende rolle som Kameo i HBOs nye serie The Last of Us, som de anser som en stor "ære".

"Ja, du vet, det har vært noen helt spesielle år med 30-årsjubileet for Mortal Kombat i fjor. Det har vært mye Mortal Kombat-nostalgi, mye Mortal Kombat-kjærlighet som virkelig har kommet til syne. "Og det har vært en rekke referanser. Og da produsentene av The Last of Us spurte om det var greit? Vi svarte at det selvfølgelig er greit. Det er en ære for oss å bli identifisert med noe som har eksistert i popkulturen."

Med Mortal Kombat som et så mektig ikon i populærkulturen gleder vi oss til å spille det neste spillet når det kommer 19. september på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch.