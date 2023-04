Ed Boon kan erte en Shaolin Monks remaster

Ed Boon er kjent for stadig å erte Mortal Kombat-fans på Twitter. Enten det er å lokke ut en Mileena-avsløring i månedene og årene etter utgivelsen av Mortal Kombat 11, eller legge ut teaser om et nytt spill, er det alltid best å ta hva som helst Boon-innlegg med en klype salt.

Det samme kan sies om en nylig meningsmåling han gjorde, og spurte fansen om Mortal Kombat: Shaolin Monks, en spin-off fra kampspillfranchisen som følger Liu Kang og Kung Lao i en 3D-beat-em-up, bør få en remaster eller oppfølger.

Med tanke på at Boon spør fansen om de vil se to veldig forskjellige alternativer her, er det lite sannsynlig at NetherRealm jobber med noen av spillene akkurat nå. Likevel er det morsomt å spekulere i hvor slåssespillserien kan gå videre.

Vi vet allerede at vi får Mortal Kombat 12, så forhåpentligvis er det en annen kunngjøring NetherRealm har sittet på for å gi oss en skikkelig overraskelse.