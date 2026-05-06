Ed Boon: "Vi jobber aktivt med et nytt Mortal Kombat-spill"

Det er troverdige bevis på at Injustice 3 er under utvikling, et spill fansen har ventet lenge på, med tanke på at forgjengeren ble utgitt i 2017. Allerede før Mortal Kombat 1 kom ut, gikk det rykter om at et nytt Injustice var på vei (de to franchisene har vekslet), men til slutt viste det seg å være et nytt Mortal Kombat.

Men selv om både stemmeskuespillere og en tidligere ansatt ser ut til å ha lekket ved et uhell at en ny Injustice er på vei, ser det ut til at Ed Boon, grunnleggeren og sjefen for NetherRealm Studios samt skaperen av begge spillseriene, antyder at de jobber med mer Mortal Kombat. I et intervju med Collider sier han :

"Vi forfølger aktivt et nytt Mortal Kombat-spill, og vi gjør definitivt mer også. Det er mange gryter på komfyren - ikke bare med spill, men med andre former for media og hva ikke. Vi har mange flotte kunngjøringer på gang."

Alle skjønner nok at det kommer mer Mortal Kombat etter hvert, og kanskje utvikles det parallelt med et nytt Injustice, eller kanskje sistnevnte serie rett og slett er lagt på hylla. Hva tror du om det?