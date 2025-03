Ed Harris kommenterer om han kommer til å være med i Top Gun 3

HQ

Til tross for at Top Gun: Maverick debuterte på kino og ble en av tidenes største filmer, ser det ikke ut til at Paramount har det travelt med å lage en oppfølger, en tredje del i actionserien. Nylig rapporterte vi om den vesentlige mangelen på manusnyheter for Top Gun 3, og nå har et av de større navnene fra oppfølgeren kommentert hvorvidt vi kan forvente at de dukker opp i den tredje delen også.

Det er Ed Harris det er snakk om, skuespilleren som spilte Rear Admiral Chester "Hammer" Cain i Top Gun: Maverick. Han snakket nylig med Joe, i et kort intervju der Harris nærmest bekreftet at han ikke kommer til å dukke opp i den tredje delen.

Harris sa "Å, jeg tviler på det. Ja, nei. Jeg skjønner ikke hvorfor de skulle spørre meg."

Ærlig talt virker det som om Harris selger seg selv en smule kort, ettersom han spilte en anstendig rolle i Top Gun: Maverick. Hvorvidt det blir plass til Rear Admiral Cain i den neste gjenstår å se, men hvis det gir mening narrativt sett, ser vi ikke hvorfor han ikke skulle komme tilbake.