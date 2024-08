Ed Sheeran kjøper en andel i Ipswich Town FC etter lagets opprykk til Premier League

HQ

Slutten av sommeren er alltid en periode fylt med håp og potensial for fotballfans, når de ulike regionale ligaene rundt om i verden starter opp igjen. I Storbritannia er Premier League tilbake fra og med i kveld, og med det i tankene er tre lag tilbake i landets øverste liga og håper på suksess.

Et av disse lagene er Ipswich Town, som etter over to tiår borte fra Premier League er tilbake i toppfotballen, og for å markere dette øyeblikket har klubben signert en avtale med den populære musikeren Ed Sheeran, som går inn som minoritetsinvestor i klubben.

Eierandelen utgjør bare 1,4 %, men vil gi Sheeran tilgang til en suite på klubbens stadion, Portman Road Stadium, som han allerede har gjort personlig. I en kommentar til beslutningen om å investere i Ipswich Town, legger Sheeran til :

"Det er en stor glede å være fan av Ipswich Town. Det er opp- og nedturer, men fotball handler om å ta både oppturer og nedturer. Jeg er ikke en aksjonær med stemmerett eller et styremedlem, dette er bare meg som investerer penger i klubben jeg elsker, og de gjengjelder gesten, så vær så snill å ikke komme til meg med forslag til signeringer eller taktikker å spille!"

Ipswich Town spiller sin første kamp i morgen mot Liverpool FC.