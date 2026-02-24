Ed Skrein skal spille Baldur i God of War-serien

HQ

Amazon og PlayStation Productions har holdt oss oppdatert ganske ofte om skuespillere til deres kommende God of War -serie helt siden de kunngjorde at Ryan Hurst skal spille Kratos. Det har nå gått to uker siden vi fikk vite at Callum Vinson skal spille Atreus, noe som er det lengste vi har ventet mellom castingnyheter om serien som skal ha premiere neste år. Da er det bra at den nye oppdateringen er interessant.

Deadline bekrefter at Ed Skrein (Jurassic World Rebirth og Deadpool) skal spille Baldur i Prime Videos God of War -serie. Et ganske fascinerende valg, ettersom Skrein spilte Ajax - en karakter som ikke føler smerte - i den første Deadpool-filmen. De av dere som har spilt God of War fra 2018 vet at Baldur er lik på den måten og mer til. Jeg kommer imidlertid til å savne Jeremy Davies' stemme.

Hva synes du om denne rollebesetningen?