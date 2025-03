Eddie Jordan, F1-teameier og ekspert, dør 76 år gammel

HQ

Eddie Jordan, F1-teameier og senere ekspert for BBC og Channel 4 samt det populære TV-programmet Top Gear, er død, 76 år gammel. Iren døde i Cape Town, etter å ha lidd av prostatakreft de siste 12 månedene. I en uttalelse fra familien heter det at Jordan jobbet til siste dag, "etter å ha kommunisert på St Patrick's Day om sine ambisjoner for London Irish Rugby Football Club, som han nylig hadde blitt protektor for".

Som forretningsmann med team i lavere kategorier grunnla Eddie Jordan til slutt et F1-team, Jordan Grand Prix, som opererte mellom 1991 og 2005. Teamet fikk aldri noen stor suksess, men var stedet der mange førere fikk sitt gjennombrudd, deriblant de senere verdensmestrene Michael Schumacher og Damon Hill. Jordans team vant totalt fire løp, med Ralf Schumacher i Belgias Grand Prix i 1998, to med Heinz-Harald Frentzen i 1999 (det nærmeste teamet var å vinne en tittel) og Giancarlo Fisichella i Brasils Grand Prix i 2003.

Teamet ble solgt til Midland Group i 2005, omdøpt til MF1 Racing, og etter flere salg var asken deres grunnlaget for Racing Point F1 Team, som nå er Aston Martin, som kom tilbake til Jordans lokaler på Silverstone. Faktisk jobbet Jordan senere som Adrian Neweys manager, og hjalp til med å koble ingeniøren til Aston Martin.

Lawrence Stroll, eier av Aston Martin, sa at Jordan var en "ekte racer, en stor leder og en av de største karakterene i sporten vår", og vil savne sin venn i tretti år. Alle F1-teamene har kommet med lignende uttalelser, noe som forklarer hvor elsket og populær Eddie Jordan var, som ved siden av sin kjærlighet til motorsport også var trommeslager i sitt eget band.