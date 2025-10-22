Eddie Murphy blir ekte i ny Netflix-dokumentar

Eddie Murphy er tilbake. Men denne gangen skal han ikke løse forbrytelser i Hollywood eller gjøre noe skittent med Shrek. Nei, denne gangen er han ekte og åpner opp om sin lange og strålende karriere. I tillegg til utvalgte deler om privatlivet og familien. I "Being Eddie" får vi se en annen side av den magnetiske stjernen når han forteller om sin reise. Fra den spede begynnelsen som stand-up-stjerne i tenårene til Saturday Night Live og Hollywoods storhetstid.

I tillegg til Murphy selv får vi også se gjesteopptredener fra blant andre Chris Rock, Jamie Foxx og Kevin Hart. De snakker ikke bare om "fenomenet" Murphy, men også om hvordan ikonet har påvirket og formet deres egne karrierer og moderne komedie.

Being Eddie Serien har premiere på Netflix 12. november, og du kan sjekke ut traileren og lese sammendraget nedenfor.

Det finnes bare én Eddie Murphy. Allerede som 17-åring opptrådte han med stand-up på klubber i New York, og et år senere ble han med i Saturday Night Live rett etter high school. Fra Beverly Hills Cop til The Nutty Professor, fra Dr. Dolittle til Donkey - Murphy har gjort alt, og gjort det bedre enn noen annen. I nesten 50 år har han styrt komedien, filmen og berømmelsen selv, uten å miste sitt sentrum.