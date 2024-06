Eddie Murphy er glad for å være med i flere Beverly Hills Cop-filmer

HQ

Den fjerde Beverly Hills Cop er klar for premiere 3. juli på Netflix, og etter trailerne å dømme er tonen og humoren midt i blinken. Noe Murphy selv tydeligvis også synes, for ifølge det han sa i et intervju med Today nylig, var Beverly Hills Cop: Axel F så morsom å spille inn, og så bra at han gjerne vil lage flere.

"Jeg håper det, for denne filmen ble så bra, spesielt hvis du vokste opp med å se filmen, så vil du virkelig, virkelig elske denne nye filmen."

Murphy fortsatte også med å forklare hvorfor han trodde Axel Foleys popularitet hadde vært så varig.

"Axel er en allmannamann. Han er ikke en superhelt eller superpoliti. Han er en vanlig mann som tar ansvar. Jeg tror det er derfor folk liker ham. Og fremfor alt er han morsom."

Her i redaksjonen er vi forsiktig spente, og det skal bli veldig hyggelig å se hva Murphy og vennene hans har kokt sammen i det nye eventyret.

Er du spent på den nye Beverly Hills Cop?