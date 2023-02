Eddie Murphy mener Donkey fortjener en spin-off-film

HQ

På fredag åpner Puss in Boots: The Last Wish på kino, og bringer tilbake den ikoniske kattehelten til sin andre spin-off-film etter først å ha blitt introdusert i Shrek 2. Mens filmen har blitt mottatt utrolig godt av kritikere og fans i markeder der den allerede har debutert, ble Eddie Murphy nylig spurt om filmen og om han noen gang ville komme tilbake til rollen som Donkey.

I en samtale med Etalk delte Murphy at han ville gjøre en annen Shrek og at han ville hoppe på muligheten på "to sekunder".

" Jeg ville absolutt være åpen hvis de noen gang kom med en annen Shrek, jeg ville gjøre det på to sekunder. Jeg elsker Donkey. De gjorde Puss in Boots filmer, jeg var som, 'De burde ha [gjort] en Donkey film. Donkey er morsommere enn Puss in Boots.' [Ler] Jeg elsker Puss in Boots, men han er ikke så morsom som Donkey. [Ler] Jeg ville gjøre en Donkey film, jeg ville gjøre en annen Shrek, på to sekunder.

Murphy dukket sist opp i Netflix's You People, men vil du se ham tilbake som Donkey i enten en frittstående spin-off-film eller en helt ny Shrek?