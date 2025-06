Eddie Murphy og Pete Davidson blir overfalt av kriminelle i The Pickup

Eddie Murphy-renessansen er fortsatt i full gang. Etter å ha medvirket i filmer som en fjerde Beverly Hills Cop, har den berømte komedieskuespilleren også alliert seg med Amazons strømmeplattform Prime Video, så mye at vi i løpet av de siste årene har fått en Coming to America oppfølger, en julefilm kalt Candy Cane Lane, og nå i august kan vi også se frem til en action-krimkomedie.

Filmen heter The Pickup, og i den får vi møte Murphys rollefigur Russell, en pansret lastebilsjåfør som på sin siste dag før han går av med pensjon, finner seg selv og hans medsjåfør, Pete Davidsons Travis, innblandet i et kupp. De to blir overfalt og tvunget til å rane banker av Keke Palmers karrierekriminelle Zoe, som også har romantiske bånd til Travis... Jepp, det går vilt for seg i denne kaotiske og ville komedien.

The Pickup er planlagt å komme på Prime Video om rundt to måneder, med premieredato satt til 6. august. Du kan se traileren for filmen nedenfor, og når det gjelder det offisielle sammendraget, kan du også se den informasjonen nedenfor.

"I The Pickup tar en rutinemessig kontanthenting en vill vending når to uoverensstemmende pansrede lastebilsjåfører, Russell (Eddie Murphy) og Travis (Pete Davidson), blir overfalt av hensynsløse kriminelle ledet av en kunnskapsrik mesterhjerne, Zoe (Keke Palmer), med planer som går langt utover kontantlasten. Mens kaoset utfolder seg rundt dem, må den usannsynlige duoen navigere mellom høyrisiko, motstridende personligheter og en veldig dårlig dag som bare blir verre og verre."