Eddie Murphy sier at Shrek 5 kommer ut neste år

For de som ennå ikke har fått sett den briljante Puss in Boots: The Last Wish, avsluttes filmen med en kort teaser av et visst land langt, langt borte, noe som fikk mange til å tro at DreamWorks planla å vende tilbake til Shrek-universet for flere eventyr med Mike Myers' berømte troll. Vel, det ser ut til at det endelig kommer til å bli tilfelle.

For i et intervju med Collider har Eddie Murphy (stemmen til Donkey) uttalt at han for tiden er i ferd med å spille inn replikker til en ny Shrek-film som etter planen skal ha premiere neste år, og at filmen også vil bli fulgt opp av et Donkey spinoff-prosjekt.

"Vi begynte å gjøre Shrek 4 eller [Shrek] for 5 måneder siden. Jeg gjorde dette, jeg spilte inn første akt, og vi skal gjøre det i år, vi skal fullføre det. Shrek kommer ut, og Eselet skal få sin egen film. Vi skal gjøre Eselet også. Så vi skal lage en Shrek, og vi skal lage en Donkey [film]."

Murphy fortsatte: "Nei, ikke samtidig. Jeg har begynt å spille inn Shrek, jeg tror den kommer ut i 2025, og så skal vi lage en Donkey-film."

Med tanke på at animasjonsfilmer har vært noen av de mest vellykkede på kino i det siste, med Inside Out 2 som for tiden river opp kinoene og The Super Mario Bros. Movie som en av titanene i 2023, er det ikke veldig overraskende at DreamWorks endelig støver av sin elskede fantasy-serie.

Ser du frem til mer Shrek?