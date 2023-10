Eddie Murphy sørger for festlig stemning i Candy Cane Lane

Vi har visst en stund at Eddie Murphy igjen har slått seg sammen med Prime Video for å lage julefilmen Candy Cane Lane. Men bortsett fra veldig korte teasere og et og annet bilde, har vi ikke fått noe særlig innblikk i hva denne kommer til å by på. Inntil nå.

For Prime Video har offisielt lansert teaser-traileren til Candy Cane Lane, og i filmen får vi se Murphy spille en mann på oppdrag for å vinne den årlige julepyntekonkurransen i nabolaget, noe som innebærer at han til slutt vekker de 12 juledagene til live for å oppnå bragden, men med destruktive ettervirkninger.

Med Candy Cane Lane som skal debutere på Prime Video 1. desember ligger det an til å bli en film for julefilmfans der ute.