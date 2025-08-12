Eddie Murphys morsomste filmer

HQ

(5) 48 Hrs

Det er ikke mange 80-tallsfilmer jeg elsker like høyt som Walter Hills helt fantastiske buddy cop-actionkomedie der Murphy spiller den nylig løslatte falskmyntneren Reggie Hammond for å løse en vanskelig sak. Jeg elsker hvor voldsomt robust Nolte er i rollen sin, og jeg elsker at Murphy spiller den elegante gentlemantyven. Reggie: "Jack... Fortell meg en historie." Jack: "Faen ta deg!" Reggie: "Det er en av mine favoritter."

(4) The Golden Child

Jeg har alltid ledd godt av scenen der Murphys rollefigur Chandler Jarrell ber den gamle kinesiske munken om råd i Chinatown for å finne gullbarnet (I want the Knife) og begynner med å DJ-scratche det eldgamle bønnehjulet. Jeg har også alltid ledd av scenene i Nepal der Jarrell bare fryser og vil hjem, og kjøpslår om den blå amuletten med den hjemløse mannen som ikke snakker engelsk; "You are breakin' my heart, asswipe!". "I'ma row your ass!?"

Dette er en annonse:

(3) Beverly Hills Cop

Alt fra bananen i eksosrøret til Murphys kjappe små one-liners som driver hans fancy Los Angeles-kolleger til vanvidd, er fortsatt strålende komedie, og med tanke på at det er hele 41 (!) år siden den kom ut første gang, må denne fantastiske filmen på alle tenkelige måter kategoriseres som "forever-funny".

(2) The Nutty Professor

Alle scenene der professor Sherman Klump er megafett og dyster er stort sett ... dystre og dermed ikke mye morsommere enn et tilfelle av fotsopp, men når Murphy kaster på seg bøttevis med sminke for å spille fire av seks familiemedlemmer rundt samme middagsbord, da blir det i stedet ganske grisete moro. Når bestemoren er i ferd med å dumpe sin egen sønn og begynner å true Cleetus over middagsbordet, skriker jeg alltid av latter.

Dette er en annonse:

MURPHYS MORSOMSTE:

(1) Coming to America

Det er så mange virkelig morsomme scener i denne udødelige klassikeren, men mine favoritter er nok likevel frisørsalong-scenene der Murphy som vanlig spiller flere roller (samtidig), eller når Akeems morgenhilsen fra balkongen i Harlem blir møtt med ubehageligheter og han roper tilbake med et fornøyd ansikt; "Yes! Yes! Faen ta deg også!"