Eddie Redmayne spiller hovedrollen som leiemorder i The Day of the Jackal

Hvis du har lengtet etter en actionfylt TV-serie å kikke på i det siste, så har Sky og Peacock kanskje løsningen for deg. Serien er kjent som The Day of the Jackal og er en TV-filmatisering av filmen med samme navn fra 1973, og Eddie Redmayne spiller hovedrollen som en unnvikende leiemorder kjent som Jackal, som har havnet på overvåkningslisten til etterretningsbyråer over hele verden.

Serien skal ha premiere i november i år, på TV 7, og har også Lashana Lynch i hovedrollen som en britisk etterretningsagent som får i oppgave å jakte på Redmaynes leiemorder. Med et lovende premiss kan du se traileren for The Day of the Jackal og sammendraget nedenfor.

Synopsis: "Sjakalen (Eddie Redmayne) er en uovertruffen og svært unnvikende snikmorder som lever av å utføre drap for høyeste honorar. Men etter sitt siste drap møter han sin like i en iherdig britisk etterretningsoffiser (Lashana Lynch), som begynner å spore opp Sjakalen i en spennende katt-og-mus-jakt gjennom Europa, med ødeleggelser i kjølvannet."