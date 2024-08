HQ

Når det kommer til plattformspill, tenker de av oss som ikke er dypt fordypet i sjangeren vanligvis på den hoppende rørleggeren. Som sporadisk spiller har jeg hatt muligheten til å prøve andre titler som har fascinert meg, som Super Meat Boy, Fez og Braid, som alle har sin egen unike blanding av utfordringer og kreativitet. Selv om jeg ikke anser meg selv som noen ekspert på området, har jeg alltid satt pris på den dyktigheten og presisjonen disse spillene krever for å mestre mekanikken.

De siste ukene har jeg kost meg med Eden Genesis på Steam (tilgjengelig fra 6. august 2024 på PC, Xbox og PlayStation, og neste måned på Switch), det fjerde og nyeste skaperverket fra Aeternum Game Studios, kjent for titler som Aeterna Noctis. Og hva skal man si? Vel, hvis du har sett den første av de to Sonic-filmene, husker du sikkert scenen der det blå pinnsvinet unnviker Dr. Eggmans raketter uten å bli svett. Ok, så Eden Genesis fikk meg til å føle at Dr. Eggman sendte raketter mot meg, og at jeg ikke var et pinnsvin som kunne unnvike dem uten å svette, men snarere en lammet elefant som prøvde å steppe på et minefelt.

Fra første stund fengsler Eden Genesis med sin cyberpunk-estetikk og en spennende fortelling som gjør at du lever deg inn i hodet til hovedpersonen Leah. Historien dreier seg om å gjenfinne minnefragmenter i en setting som blander det organiske med det digitale, noe som skaper en unik atmosfære full av referanser til filmer, TV-serier og andre videospill. Settingen føles som en blanding av alt fra Blade Runner til Akira til Ghost in the Shell - og så mye mer. Det er så mange referanser at det er umulig å nevne dem alle, og å prøve å tyde dem føltes som en integrert del av spillets spennende fortelling. Og selv om spillingen er en prioritet, er historien engasjerende nok til at du blir ivrig etter å finne ut hvordan det hele ender.

Når det gjelder spillopplevelsen, byr Eden Genesis på en betydelig utfordring, spesielt hvis du spiller med tastatur. Å hoppe mellom plattformer, løpe langs vegger, unngå hindringer og utføre kombinasjoner krever både dyktighet og presisjon. Jeg ble ganske frustrert i enkelte deler av spillet, spesielt i begynnelsen, da jeg ennå ikke mestret kontrollene og stadig mislyktes. Jeg fikk ofte lyst til å rive meg i håret og stille spørsmål som... Hva er meningen med livet? Eller... Hvorfor virker tastaturversjonen som om den er designet for en Machamp i stedet for et gjennomsnittsmenneske med to hender og fem fingre på hver? Men bortsett fra det, når du først har blitt vant til det (eller hvis frustrasjonen blir for stor og du bytter til en kontroller, noe jeg anbefaler på det sterkeste for en optimal opplevelse), kan du nyte det mye mer. Vanskelighetsgraden er satt til å gi en konstant utfordring, i likhet med andre plattformspill som tester spillerens ferdigheter uten at det går på bekostning av tilfredsstillelsen ved å lykkes.

Nivådesignet er et annet aspekt som skiller seg ut. Kartene er visuelt imponerende, med en estetikk som sømløst blander futuristiske og naturlige elementer. Den visuelle klarheten under høyhastighetssekvenser er bemerkelsesverdig, noe som er avgjørende for å holde handlingen jevn og spillopplevelsen engasjerende. Når det gjelder ytelse, er optimaliseringen upåklagelig - ingen feil, ingen bugs og ekstremt raske, nesten ikke-eksisterende lastetider. Dette er avgjørende for å opprettholde innlevelsen i et spill der hver bevegelse teller.

Eden Genesis er et omfattende spill, spesielt for spillere som har som mål å oppnå S+-rating på hvert kart. Dette gir betydelig gjenspillingsverdi. Det sørger for at spillet vil gi deg utallige timer med moro (og frustrasjon). Det kan være lurt å starte med Aeterna Noctis for å bli vant til plattformmekanikken. Jeg tror at det å mestre Eden Genesis krever et betydelig ferdighetsnivå, noe som gjør det til et spill for dem som liker å presse sine egne grenser.

Da jeg begynte med Eden Genesis, virket det som et anstendig spill, ikke noe mer. Men etter hvert som jeg gikk videre og ble vant til kontrollene, begynte det å vokse på meg mer og mer. Det er ikke perfekt, men det er definitivt et spill som er verdt å spille. Jeg tror det er veldig viktig å bli vant til kontrollene. Dette er ikke et spill for alle; jo mer tid du investerer, jo dyktigere blir du, og jo morsommere blir opplevelsen. Og da vil det fenge deg. Når det er sagt, vil jeg anbefale å spille i korte økter for å unngå frustrasjon, med mindre du har en psykolog som belaster deg med en blusshastighet. I så fall må du gjøre deg klar for noen ekstra timer! Enten det, eller hvis du har en masochistisk strek. Da er dette spillet noe for deg.

Og sist, men ikke minst: musikken, lydeffektene og de stemmelagte mellomsekvensene. Alt er utmerket utført, og allerede fra den første sekvensen er det tydelig hvor godt lyddesignet er laget. Det er ingenting å kritisere i så måte.

Så det var det: Eden Genesis ser ut til å bli en fremragende tittel i presisjonsplattformsjangeren. Med en engasjerende fortelling, solid ytelse og utfordringer som vil sette selv de dyktigste spillerne på prøve, har dette spillet potensial til å bli en oppslukende og givende opplevelse for de som søker en ekte utfordring. Hvis du er lidenskapelig opptatt av spill som belønner dyktighet og utholdenhet, er det absolutt verdt å prøve.