Edgar Wright, Denis Villeneuve, Edward Berger og flere vurderes til å regissere den neste Bond-filmen

HQ

Mens det største spørsmålet rundt James Bonds fremtid er hvem som skal spille den verdensberømte spionen, er det også en gåte hvem som skal regissere denne nye Bond-æraen.

Ifølge en rapport fra Puck News er fem regissører aktuelle for å lede den neste filmen i serien. Førstemann på listen er Denis Villeneuve, en mann som nylig er mest kjent for sci-fi-eposene Dune, men som har laget en god del jordnære thrillere, inkludert den elskede Sicario.

Edward Berger fra All Quiet on the Western Front og Conclave er også med i kåringen, sammen med Paddington og Paul King fra Wonka (en Bond-musikal, da?). Edgar Wright skal også være aktuell for stillingen, og Jonathan Nolan, kjent fra Westworld og Fallout, er også i søkelyset.

Alle navnene på listen er imponerende i seg selv, og vi får se hvordan Amazon bestemmer seg for hvem som skal innlede den siste Bond-æraen. Hvem av de fem regissørene som er listet opp ovenfor, hvem ville du ønsket å se i stolen for Bond?