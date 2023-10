Edgar Wright forklarer hvorfor han takket nei til muligheten til å regissere Gambit

HQ

En gang i tiden så det ut til at Edgar Wright skulle bli mannen som introduserte Ant-Man i Marvel Cinematic Universe. Som vi alle vet, skjedde ikke det, men Wright hoppet av fordi han ikke ville være en brikke i Marvel sin verden og ville ha full kontroll over historien. Kort tid etter fikk han tilbud om å bli med i Gambit med Channing Tatum i hovedrollen, men denne gangen var han ikke tiltrukket i det hele tatt. I et intervju med Slashfilm forteller han nå hvorfor.

"Gambit var ikke en karakter jeg kjente så godt. Han dukket opp etter at jeg hadde lest Marvels, rundt 1985, 1990 eller noe sånt. Jeg visste ikke så mye om ham og hadde egentlig ikke lest ham i oppveksten, så det føltes som om det var noen andres drømmejobb. Kanskje han betyr mer for folk som så den animerte serien? Som igjen var etter min tid."

Nå er Gambit helt nedlagt etter å ha vært i limbo i årevis. Det går imidlertid rykter om at Channing Tatum skal spille karakteren i den kommende Deadpool 3. Om disse ryktene er sanne eller ikke, gjenstår å se, men det hadde uansett vært hyggelig.