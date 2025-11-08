Edgar Wright tror ikke en oppfølger til Shaun of the Dead blir bra

Shaun of the Dead og Cornetto Trilogy -filmene er elskede prosjekter, men de er også bare frittstående historier som ikke har blitt utvidet til meningsfulle oppfølgere. I en verden av utallige oppfølgere og påfølgende prosjekter står de som ganske unike på den fronten, og det er helt bevisst fra regissør Edgar Wrights side.

I et intervju med Polygon nylig avslørte Wright hvorfor han aldri har utforsket en Shaun of the Dead -oppfølging for en av dem.

"Vi var egentlig ikke interessert i å gjøre det fordi vi ikke trodde det var noen mer historie å fortelle. Det er mange franchiser der oppfølgerne ikke gjør seg fortjent til å bli utgitt, fordi hele historien er fortalt i den første filmen. Når en karakter har gjennomgått en enorm forandring, er det veldig vanskelig å lage en oppfølger. Shaun of the Dead går fra å være en trist sekk til å bli en helt mot slutten av filmen. Så det er veldig vanskelig å starte neste film når det ikke er noen åpenbar bue. Vi er veldig fornøyde med at det er en one and done."

Dette betyr ikke at noen ikke vil fortsette historien eller utvide universet, men det virker veldig klart at Wright og hans hovedrolleinnehavere Simon Pegg og Nick Frost ikke vil komme tilbake for mer galskap i zombie-apokalypsen.