Edgar Wrights nyinnspilling av The Running Man starter innspillingen i høst

HQ

The Running Man fra 1987 er løst basert på Stephen King-romanen med samme navn, og Arnold Schwarzenegger spilte Ben Richards, en politibetjent som havner på feil side av gitteret og plutselig befinner seg i dystopiske spill der fanger må overleve profesjonelle drapsmenn.

Edgar Wright jobber for tiden med en nyinnspilling av filmen, med Glen Powell i hovedrollen. I en samtale med IndieWire avslørte Powell at innspillingen vil starte til høsten, og at han samtidig skal fullføre sin grad. "Jeg kommer til å være i London, men jeg skal tilbake for å ta eksamener med tilsyn. Så de lar meg finne ut av det [med] fjernundervisning," sier han.

Hvis du virkelig vil vite det, studerer Powell spansk og tidlig amerikansk historie. Han har sagt at Wright har vært svært imøtekommende når det gjelder å fullføre graden, og at Edgar Wright er en av regissørene han alltid har ønsket å jobbe med.

"Jeg hadde en ønskeliste over regissører jeg ville jobbe med i 2008, da jeg flyttet til LA, som jeg sendte til agenten min den gangen - og Edgar Wright er bokstavelig talt nummer én. Jeg er en Edgar Wright-mann", sa han.

Kommer du til å se nyinnspillingen av The Running Man?