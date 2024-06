Edge of Tomorrow-oppfølger kan fortsatt være på trappene

Edge of Tomorrow er en forfriskende actionfilm. Groundhog Day møter Independence Day når Tom Cruise må manipulere sin plutselige evne til å gjenoppleve den samme dagen om og om igjen for å stoppe en invasjon av romvesener på jorden.

HQ

Filmen fikk gode kritikker, og ifølge regissør Doug Liman vil Warner Bros. gjerne se en ny film. "Edge of Tomorrow, det finnes ikke noe bedre kompliment enn at Warner Bros. stadig kommer med spørsmålet: 'Vil du lage en til av disse?'" sa han til Total Film (via GamesRadar)

Edge of Tomorrow endte på en ganske endelig tone, med Tom Cruise som vinner, som han alltid gjør, men det er alltid en måte for en actionfranchise å komme tilbake på. Romvesenene har kommet tilbake, eller så var det hele en drøm. Manusforfatterne kan gjøre hva de vil for å gi folk nok en gang en masse alien-skytende, mech-bærende action.