Edi Rama sikrer seg en fjerde periode da Albanias sosialistparti dominerer avstemningen

Siste nytt om Albania . Albanias statsminister Edi Rama ligger an til å lede landet i en fjerde periode, ettersom nesten fullstendige resultater viser at hans sosialistparti sikret seg over halvparten av stemmene i søndagens valg, viser en nesten fullstendig opptelling av stemmene tirsdag.

Med en splittet opposisjon og et sterkt politisk nettverk trosset Rama forventningene om at skandaler og uro ville redusere hans margin. Selv om internasjonale observatører stilte spørsmål ved valgkampen, gir resultatet Rama et sterkt mandat til å forfølge sine EU-ambisjoner.